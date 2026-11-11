பழநி முருகன் கோயிலில் சஷ்டி விழா துவங்கியது: நவ.,15ல் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது
பழநி முருகன் கோயிலில் சஷ்டி விழா துவங்கியது: நவ.,15ல் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது
ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
பழநி:
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா இன்று (நவ.,10) சுவாமிக்கு காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது. தொடர்ந்து ஏராளமான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவங்கினர். இவ்விழாவில் நவ.,15ல் மாலை சூரசம்ஹாரம், நவ., 16ல் திருக்கல்யாணம் நடக்கின்றன.
இவ்விழாவையொட்டி இன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு உச்சிகால பூஜைக்கு பிறகு கல்ப பூஜையுடன் விநாயகர், மூலவர், சண்முகர், வள்ளி, தெய்வானை, துவாரபாலகர்கள், மயில் வாகனம், நவ வீரர்களுக்கு அமிர்தலிங்க குருக்கள், செல்வசுப்பிரமணிய குருக்கள் தலைமையில் காப்பு கட்டுதல் நடந்தது. தொடர்ந்து ஏராளமான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி சஷ்டி விரதத்தை துவங்கினர்.
எம்.பி., சச்சிதானந்தம், இணை கமிஷனர் ஹரிஹரன், அறங்காவலர் குழு தலைவர் சுப்ரமணியன், அறங்காவலர்கள், பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
பின்னர் மாலை சாயரட்சை பூஜைக்கு பிறகு தங்கச் சப்பரத்தில் சின்னக்குமார சுவாமி புறப்பாடு, தங்கச் சப்பரம் புறப்பாடு, இரவு 7:15 மணிக்கு தங்கரதம் புறப்பாடு நடந்தது.
விழாவில் இன்று:
கந்த சஷ்டி விழாவின் 2ம் நாளான இன்று காலை 6:45 மணிக்கு வெள்ளிச் சப்பரத்தில் சின்னக்குமார சுவாமி புறப்பாடு, இரவு 7:00 மணிக்கு தங்கச் சப்பர புறப்பாடு, இரவு 7:15 மணிக்கு தங்கரதம் புறப்பாடு நடக்கிறது. மேலும் மாலை 6:15 மணிக்கு பரத நாட்டியம், இரவு 7:40 மணிக்கு திருக்கோயில் ஓதுவார்கள் திருமுறை ஓதுதல், கந்தர் அலங்காரம் நடக்கிறது.