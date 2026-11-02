/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/அறிவியல் கண்காட்சி
ADDED : நவ 01, 2026 07:47 PM
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நிலக்கோட்டை: நிலக்கோட்டை எச்.என்.யூ.பி.ஆர்., மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.
நாடார் உறவின்முறை தலைவர் சுசீந்திரன் தலைமை வகித்தார். முதல்வர் குமரேசன் முன்னிலை வகித்தார். தாளாளர் உதயசூரியன் துவக்கி வைத்தார். நாடார் தொடக்கப் பள்ளி செயலாளர் ராஜேந்திரன் வரவேற்றார். நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்கள் சாமிநாதன், சுரேஷ்பாபு, ஜெயபாண்டியன், நாடார் உயர்நிலைப் பள்ளி செயலாளர் வினேஷ் பிரபு, பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி செயலாளர் முரளிதரன் கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர். நாடார் உயர்நிலைப்பள்ளி, தொடக்கப்பள்ளி, பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, செந்தில் மெட்ரிக் பள்ளி உள்ளிட்ட பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் கண்காட்சியை கண்டு களித்தனர்.