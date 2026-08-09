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﻿ பள்ளி குடிநீரில் மனிதக்கழிவு கலப்பு இல்லை

﻿ பள்ளி குடிநீரில் மனிதக்கழிவு கலப்பு இல்லை

ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 AM

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வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை அருகே அரசுப்பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மனிதக்கழிவு கலக்கப்பட்டதாக சர்ச்சை எழுந்த நிலையில் பொது சுகாதாரத்துறை ஆய்வக அறிக்கையில் 'கழிவு கலப்பில்லை' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வடமதுரை அருகே அய்யலுார் தங்கம்மாபட்டியில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி தரம் உயர்த்தப்பட்டு முடக்குபட்டி அடுத்த மலைக்கரடு சரிவு பகுதியில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு உயர்நிலைப்பள்ளியாக இயங்குகிறது. முன்னதாக அங்கு அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து குடியிருந்தவர்கள் அகற்றப்பட்டு அதே பகுதியில் அவர்களுக்கு மாற்று இடம் தரப்பட்டது. ஒரு குடும்பம் மட்டும் இன்னும் பள்ளி வளாகத்திற்குள் வசிக்கிறது.

இதற்கிடையே பள்ளிக்கு 400 மீட்டர் நீள சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி துவங்கியது. முழுவதும் சுற்றுச்சுவர் கட்டினால் பாதை இல்லாமல் போகும் என அப்பகுதியில் நிலம், வீடுகள் வைத்திருப்போர் ஆசிரியர்களுடன் தகராறு செய்தனர். இதையடுத்து இரு தரப்பிலும் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

போலீசார் நடவடிக்கை தாமதமான நிலையில் ஆக.,3 மதியம் பள்ளி மேல் தளத்தில் இருக்கும் குடிநீர் தொட்டியின் மீது எச்சரிக்கை விடுக்கும் காகிதத்துண்டு, தொட்டிக்குள் நுால் சுற்றப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கவரில் மனிதக்கழிவு இருந்ததாக மாணவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் நீரை பொது சுகாதாரத்துறை ஆய்வக பரிசோதனை செய்ததில் மனிதக்கழிவு கலப்பில்லை என தெரிய வந்தது.

மாணவர்கள், ஆசிரியர்களிடம் நடந்த விசாரணையில் மனிதக்கழிவு இருந்த பிளாஸ்டிக் கவர் தொட்டியை திறந்ததுமே நீரினுள் விழும் வகையில் இருந்துள்ளது. தொட்டிக்குள் விழுந்ததும் மாணவர்கள் அதை வெளியே எடுத்துவிட்டு ஆசிரியர்களுக்கு தகவல் தந்தனர். நீரில் மனிதக்கழிவு அதிக நேரம் இல்லாததால் கலக்கவில்லை; நீரையும் யாரும் பயன்படுத்தவில்லை என தெரியவருகிறது. இந்த வில்லங்கமான வேலை யாருடையது என கண்டறிய போலீசார் விசாரணை தொடர்ந்து நடக்கிறது.

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