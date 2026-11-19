UPDATED : நவ 18, 2026 05:33 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:30 PM
குஜிலியம்பாறை: செங்குளத்துப்பட்டி செங்குளத்திற்கு மழைக்காலத்திலும் நீர்வரத்து அறவே இல்லாமல் வறண்டு உள்ளது. அதோடு குளம் முழுவதும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் நிறைந்து முட்காடாய் காட்சியளிக்கிறது.
குஜிலியம்பாறை ஒன்றியம் ஆர்.புதுக்கோட்டை ஊராட்சி செங்குளத்துப்பட்டியில் அமைந்துள்ளது செங்குளம். 25 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இக்குளம் நிறைந்தால் சுற்றுப்பகுதி விவசாய கிணறுகள், போர்வெல்களில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் மேம்பட்டு விவசாயமும் செழித்திருக்கும். இப்பகுதி மக்களுக்கான குடிநீர் போர்வெல்களிலும் பற்றாக்குறை இருக்காது.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இக்குளத்திற்கு ஆர்.பி.,பள்ளபட்டி பெரியகுளம் நிரம்பும் பட்சத்தில் வெளியேறும் உபரிநீர் வண்ணானுார் சின்னக்குளம், எல்லப்பநாயக்கன் குளம், உடைப்பு குளம் வழியாக வருகிறது.
நடப்பாண்டில் போதிய மழை இல்லாத நிலையில் இக்குளத்திற்கு நீர்வரத்து அறவே இல்லை. இதனால் குளம் வறண்டுள்ள நிலையில் சீமைக் கருவேல மரங்கள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. குளத்தின் மையப்பகுதியில் வளர்ந்துள்ள மரங்களால் புதர்காடாக மாறியுள்ளது.
பருவமழை முடியும் தருவாயில் உள்ள நிலையில் நடப்பாண்டில் இக்குளத்திற்கு நீர்வரத்து இருக்கப் போவது இல்லை. எனவே குளம், வரத்து வாய்க்காலை துார்வாரி அடுத்து வரும் மழைக்காலத்திலாவது முறையாக தண்ணீரை தேக்கி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
துார்வார நடவடிக்கை
ரங்கராஜ், விவசாயி, செங்குளத்துப்பட்டி:
இக்குளத்திற்கான நீர்வரத்து வாய்க்கால் மட்டுமின்றி வண்ணானுார் கருங்குளம், வண்ணானூர் - செங்குளத்துப்பட்டி வரை ரோட்டோரம் கருவேல மரங்கள் ஏராளம் வளர்ந்துள்ளன. அவற்றை அகற்றி வரத்து வாய்க்காலை துார்வார வேண்டும். அதேபோல் குளத்து பகுதியையும் முறையாக துார்வாரி வைத்தால் வரும் மழைக்காலங்களில் நீர்வரத்து கிடைத்து குளம் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
பாழாகும் நீர்நிலைகள்
பூபதி, விவசாயி, செங்குளத்துப்பட்டி:
நீர்நிலைகளை பாழாக்கும் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் கிராமப்புறங்களில் உள்ள பல குளங்களில் கருவேல மரங்கள் இன்னும் அகற்றப்படவில்லை. இதனால் நிலத்தடிநீர் உறிஞ்சப்பட்டு விவசாயம் பாழ்படுகிறது. குஜிலியம்பாறை ஒன்றிய நீர்நிலைகளில் கருவேல மரங்களை முற்றிலுமாக அகற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் வேண்டும். அதேபோல் காவிரி நீரை கொண்டு வந்து குளங்களை நிரப்பினால் விவசாயிகள், பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.