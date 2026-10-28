திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் லஞ்சம் தவிர்க்க தனி பதிவேடு
திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் லஞ்சம் தவிர்க்க தனி பதிவேடு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு நடவடிக்கையாக ஊழியர்கள், அலுவலர்கள், பொதுமக்கள் கொண்டு வரும் பணத்தை குறிப்பிட தனி பதிவேடு பராமரிக்கப்படுகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு நடவடிக்கை தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் அரசு பணியாளர்கள் வேலைக்கு வரும்போது கையில் கொண்டு வரும் பணத்தை பதிவேட்டில் குறிப்பிட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் தினமும் பணிக்கு வரும்போது கையில் கொண்டு வரும் பணத்தை பதிவேட்டில் எழுதி வருகின்றனர். அதேநேரத்தில் மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு தேவைகள், கோரிக்கைகள் சார்ந்து தினசரி வந்து செல்லும் பொதுமக்களும் பணம் எடுத்து வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில் லஞ்ச ஒழிப்பு நடவடிக்கையாக பொதுமக்கள் கொண்டு வரும் பணத்தையும் பதிவேட்டில் குறிப்பிட வேண்டும் என கமிஷனர் பிரேம் ஆனந்த் உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இருக்கும் 3 நுழைவு வாயில்களில் 2 வாயில்கள் அடைக்கப்பட்டன. ஒரே வாசல் வழியாக மட்டுமே அலுவலர்களும், பொதுமக்களும் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். மாநகராட்சிக்கு வரும் பொதுமக்களின் பெயர், அலைபேசி எண், கொண்டு வந்திருக்கும் பணம் ஆகிய விவரங்கள் தனி பதிவேட்டில் குறிக்கப்படுகிறது. இதற்கென தனி ஊழியரும் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.