வக்கம்பட்டியில் ஆக்கிரமிப்பால் தெருக்களில் தேங்கும் கழிவுநீர்
வக்கம்பட்டியில் ஆக்கிரமிப்பால் தெருக்களில் தேங்கும் கழிவுநீர்
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:23 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:20 PM
செம்பட்டி:வக்கம்பட்டியில் தெருக்களில் அதிகரித்துள்ள ஆக்கிரமிப்புகளால் கழிவுநீர் வெளியேற வழியின்றி வாய்க்கால் தடைபட்டு சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
ஆத்துார் ஒன்றியம் வக்கம்பட்டி ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. திண்டுக்கல் -குமுளி மெயின் ரோட்டில் அமைந்துள்ளதால் தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் இவ்வழியே செல்கின்றன. வெளியூர் பயணிகள் பலர் இப்பகுதியை கடந்து செல்கின்றனர். குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்ப வணிக நிறுவனங்களும் அதிக அளவில் உள்ளன.
ஆனால் போதிய அடிப்படை வசதிகளின்றி மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். அதிகரித்து வரும் ஆக்கிரமிப்புகளால் நெரிசல், கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி கால்வாய்களில் தேங்கும் அவல நிலை உள்ளது.
இப்பகுதியினர் கூறுகையில், 'மெயின் ரோடு விரிவாக்கம் செய்திருந்தபோதும் ஆட்டோ, சரக்கு வாகனங்களை ரோட்டோரங்களில் நிறுத்துகின்றனர். வளைவு பகுதியாக இருப்பதால் எதிரே வரும் வாகனங்களை கவனித்து செல்வதில் சிரமம் உள்ளது. தெருக்களில் ஆக்கிரமித்து கட்டடங்களை எழுப்பியுள்ளனர். இதனால் கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி தேங்கி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது' என்றனர்.