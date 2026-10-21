திருமண மண்டபங்களில் கடை அமைக்க அனுமதிக்க கூடாது: தொழில் வர்த்தகர் சங்கத்தினர் மனு
திருமண மண்டபங்களில் கடை அமைக்க அனுமதிக்க கூடாது: தொழில் வர்த்தகர் சங்கத்தினர் மனு
UPDATED : அக் 10, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:06 PM
திண்டுக்கல்: தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு திண்டுக்கல் மாவட்ட தொழில் வர்த்தகர் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் நஜிர்சேட், செயலாளர் கருணாகரன், பொருளாளர் விஜய்குமார் ஆகியோர் கலெக்டர் துர்கா, எஸ்.பி., ஜெயக்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த், நகர் டி.எஸ்.பி., கார்த்திக் ஆகியோரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
அதில் கூறியிருந்ததாவது:
தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை நாட்களில் டட்லி ஸ்கூல் சர்ச் முதல் மெயின் ரோடு வரை வணிக கடைகளை மறித்து நடைபாதையில் கடைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. மாநகராட்சி காலி இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்து அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். வரி செலுத்தி வணிகம் செய்பவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும்.
மாநகர் பகுதியில் வாகனம் நிறுத்தும் இடம் ஒதுக்க வேண்டும். மாலை நேரங்களில் காந்தி மார்க்கெட் முகப்பு ரோட்டில் கார்கள், டூவீலர்கள், வாகனங்கள் கட்டணத்துடன் நிறுத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். ஆட்டோக்கள் நிறுத்த இடம் ஒதுக்க வேண்டும். ரோடுகளில் ஸ்பீக்கர் பொருத்தி சத்தம் ஏற்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும்.
திருமண மண்டபங்களில் ‘எக்ஸ்போ’ என்ற பெயரில் துணிக்கடைகள் அமைத்து வெளியூர் வணிகர்கள் வந்து வியாபாரம் செய்வதால் உள்ளூர் வணிகர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மண்டபங்களில் கடை அமைக்க நீதிமன்ற தடை ஆணை பெற்று உள்ளோம். எனவே மண்டப உரிமையாளர்கள் தீபாவளி விற்பனைக்கான தற்காலிக வணிகத்தை ஊக்குவிக்கக் கூடாது என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.