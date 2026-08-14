ஆவின் 200 மி.லி., பால், தயிர் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு: 3 மடங்கு கூடுதல் செலவால் நுகர்வோர் புலம்பல்
ஆவின் 200 மி.லி., பால், தயிர் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு: 3 மடங்கு கூடுதல் செலவால் நுகர்வோர் புலம்பல்
UPDATED : ஆக 13, 2026 07:22 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:01 PM
திண்டுக்கல்:திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆவின் பூத்களில் ரூ.10 பால், தயிர் பாக்கெட் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால் அரை லிட்டர் பாக்கெட்டுகளை வாங்கி பயன்படுத்துவதால் வழக்கத்தைவிட மூன்று மடங்கு அதிகம் பணம் செலவாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக நுகர்வோர் புலம்புகின்றனர்.
பொதுமக்களின் அன்றாடத் தேவைகளில் ஆவின் நிறுவனம் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. மக்களின் தேவைக்கேற்ப நகர்ப்புறங்கள், கிராமப்புறங்களை இணைக்கும் வகையில் பரவலாக ஆவின் பூத்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆவின் நேரடி பாலகங்கள், ஒப்பந்த முகவர்கள், கூட்டுறவு விற்பனை மையங்கள் என மொத்தம் 150-க்கும் மேற்பட்ட விற்பனை மையங்கள் செயல்படுகின்றன.
சமீபகாலமாக எளிய, நடுத்தர மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் 200 மி.லி., ரூ.10 பால் பாக்கெட், 200 கிராம் ரூ.10 தயிர் பாக்கெட் சந்தையில் தாராளமாகக் கிடைப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு வலுத்துள்ளது.சிறிய குடும்பங்கள், வேலைக்குச் செல்வோர், அன்றாட கூலித்தொழிலாளர்களுக்கு 200 மி.லி., அளவிலான பாக்கெட்டுகளே போதுமானவை. ஆனால் சமீபகாலமாக இவை கடைகளில் கிடைப்பதில்லை. இதனால் வேறு வழியின்றி அரை லிட்டர் பால், தயிர் பாக்கெட்டுகளை வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ரூ.10 செலவழிக்க வேண்டிய இடத்தில் நுகர்வோர் மூன்று மடங்கு கூடுதல் பணம் செலவழிக்க வேண்டியுள்ளது.
தேவைக்கு அதிகமான அளவை வாங்கும்போது எஞ்சிய பால், தயிர் கெட்டுப்போய் வீணாகிறது. சிறிய அளவிலான பாக்கெட்டுகள் கிடைக்காததால் மக்களிடையே ஆவின் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவது போன்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.ஆவினுக்கு போட்டியாக சந்தையில் ஏராளமான தனியார் பால், தயிர் தயாரிப்புகளும் விற்கப்படுவதால் லாபம், மார்கெட்டிங்கிற்காக செயற்கையாக வேண்டுமென்றே ஆவின் பொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தப்படுகிறதா என சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.எனவே ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் ரூ.10 பாக்கெட்டுகளுக்கான தேவை எவ்வளவு என்பதை ஆவின் அதிகாரிகள் நேரடியாக களஆய்வு செய்து ஆர்டர் அளவை உயர்த்த வேண்டும்.
பூத்களில் அனைத்து வகையான ஆவின் பொருட்களும் தடையின்றி கிடைப்பதை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு செய்து உறுதி செய்ய வேண்டும். அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான ஆவின் ஏழை எளிய மக்களுக்கான சேவையை முதன்மையாகக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நிலவும் சிறிய அளவிலான பாக்கெட் தட்டுப்பாட்டை நிர்வாகம் உடனடியாகக் தலையிட்டுச் சரிசெய்தால் மட்டுமே மக்களின் தேவையும் பூர்த்தியாகும்; ஆவின் மீதான நம்பிக்கையும் தழைத்தோங்கும்.
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பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பு இல்லை-
மாவட்ட ஆவின் பொது மேலாளர் வானீஸ்வரி கூறியதாவது:
ஆவின் நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை முகவர்கள், விற்பனையாளர்கள் இணைய வழியில் பதிவு செய்யும் தேவையின் அடிப்படையில் பால் பாக்கெட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
200 மி.லி., அரை லிட்டர், ஒரு லிட்டர் என அவர்கள் என்ன தேவையை குறிப்பிடுகிறார்களோ அதை தான் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம். எந்தவொரு தயாரிப்பையும் கட்டாயப்படுத்தி திணிப்பது இல்லை.சிட்கோ உள்பட இரண்டு இடங்களில் செயல்படும் ஆவின் உற்பத்தி ஆலை மூலம் தினசரி 33 ஆயிரம் லிட்டர் பால் பாக்கெட் விநியோகிக்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள முகவர் தேவையை குறைவாக பதிவு செய்திருக்கலாம் அல்லது அன்றைய தினம் விற்பனை அதிகமாகி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கலாம். இருப்பினும் ஆவின் அதிகாரிகள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து பிரச்னை சரி செய்யப்படும்.தனியார் நிறுவனங்கள் கூடுதல் விலை கொடுத்து கொள்முதல் செய்வதால் ஆவினுக்கான பால் கொள்முதல் சற்று குறைந்துள்ளது. இதனால் உள்ளூர் தேவை, விநியோகத்தில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. கொள்முதலை அதிகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. விரைவில் சீர் செய்யப்படும் என்றார்.