/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ மாரடைப்பால் எஸ்.ஐ., மரணம்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:13 PM
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நெய்க்காரப்பட்டி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி நெய்க்காரப்பட்டியில் பணியில் இருந்த போலீஸ் எஸ்.ஐ., மாரடைப்பால் இறந்தார்.
தேனி மாவட்டம் அரண்மனைபுதுாரை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ் 33. இவர் திண்டுக்கல் மாவட்ட தடயவியல் பிரிவில் எஸ்.ஐ.,யாக பணியாற்றினார். நேற்று முன்தினம் நெய்க்காரப்பட்டி அருகே ஐவர்மலை திரவுபதி அம்மன் கோயில் திருட்டு தொடர்பாக தடயங்களை சேகரிக்க சென்றார். மலை மீது ஏறியபோது அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. மயங்கிய அவரை சக போலீசார் மீட்டு பாப்பம்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கிருந்து பழநி அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் விக்னேஷ் இறந்தார். எஸ்.ஐ., விக்னேஷ்க்கு மனைவி சரண்யா, ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர்.