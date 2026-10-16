நீதிமன்றத்தில் சித்த மருத்துவ முகாம்

UPDATED : அக் 15, 2026 10:37 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
திண்டுக்கல்: இந்திய மருத்துவம், ஓமியோபதி துறை, மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் இலவச சித்த மருத்துவ முகாம் நேற்று நடந்தது. மூலிகை கண்காட்சி, மூலிகை கடை சரக்குகள், பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் கண்காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.
முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி பத்மநாபன் தலைமை வகித்து முகாமை துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் சிவக்குமார் முன்னிலை வகித்தார். சித்த மருத்துவ அடிப்படை நோய் கணிப்பு முறைகள், ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கம், வாழ்வியல் முறை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
முகாமில் கலந்து கொண்ட மருத்துவ பயனாளிகளுக்கு ரத்த அழுத்தம், ரத்த சர்க்கரை அளவு பரிசோதிக்கப்பட்டு இலவசமாக சித்த மருந்துகள் வழங்கப்பட்டன. வர்மம், தொக்கணம், பிசியோதெரபி சிகிச்சைகளும் வழங்கப்பட்டது.
நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்தனர். ஏற்பாடுகளை அரசு சித்த மருத்துவர்கள், இயற்கை, யோகா மருத்துவர்கள் செய்திருந்தனர்.