/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் முற்றுகை
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
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எரியோடு: தங்கச்சியம்மாபட்டியில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்களுக்கு வீட்டுமனை கோரி மா.கம்யூ., சார்பில் கோவிலுார் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர்.
ஒன்றிய செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர்கள் செல்வம், ராகேஷ், விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய துணைத்தலைவர் பாரதி, விவசாய தொழிலாளர் சங்க ஒன்றிய பொருளாளர் ஜீவா முன்னிலை வகித்தனர். இலவச வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு கோஷமிட்டனர். ஆர்.ஐ., கதிரேசன், வி.ஏ.ஓ., கிருஷ்ணகுமாரிடம் மனுக்கள் தந்து கலைந்து சென்றனர்.