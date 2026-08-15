தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ அலைபேசி சேவையில் நீடிக்கும் குறைபாடு: செய்வதறியாது தவிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள்

அலைபேசி சேவையில் நீடிக்கும் குறைபாடு: செய்வதறியாது தவிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள்

அலைபேசி சேவையில் நீடிக்கும் குறைபாடு: செய்வதறியாது தவிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள்

1

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:46 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:46 PM ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

1

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கொடைக்கானல்:திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பி.எஸ்.என்.எல்., தனியார் நிறுவனங்களின் அலைபேசி சேவையில் நீடிக்கும் அழைப்பு துண்டிப்பு, இணையதள சேவை துரிதமாக கிடைக்காதது போன்ற குறைபாடுகளால் வாடிக்கையாளர்கள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர்.

நவீன தொழில்நுட்ப யுகத்தில் அலைபேசி சேவை என்பது இன்றியமையாதது. தற்போது அரசுத்துறை நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல்., மற்றும் சில தனியார் நிறுவனங்கள் அலைபேசி சேவைகளை அளித்து வருகின்றன.

5ஜி சேவைகள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் துவங்கப்பட்டதால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சேவையின் தரத்தை உயர்த்துவதில் நிறுவனங்களுக்கு இடையே போட்டி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து தொழில்நுட்ப ரீதியான பணிகளை மேற்கொண்ட அதே நேரத்தில் ரீசார்ஜ் கட்டணங்களையும் உயர்த்தின.

இந்நிலையில் தொலைத்தொடர்புத் துறை வழிகாட்டுதலின்படி சேவையின் தரம் துல்லியமாக இல்லை. அழைப்பு மேற்கொள்வதிலும், பெறுவதிலும் சமீபமாக இடையூறுகள் ஏற்படுகிறது.

அழைப்புகளை மேற்கொள்ளும்போது எதிரே தொடர்பு கொள்பவரின் பேச்சு மட்டும் கேட்பதும், அழைத்தவரின் பேச்சு எதிரே கேட்காத நிலை உள்ளது. அருகருகே இருந்து அழைத்தாலும் நாட் ரீச்சபிள், ஸ்விட்ச் ஆப், பிஸி என பதில்கள் வருகின்றன. தொடர்ந்து அலைபேசியில் பேசும் நிலையில் அழைப்புகள் தானாகவே துண்டிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இணையதள சேவைகள் துரிதமாக கிடைக்காத நிலையும் தொடர்கிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் இதுபோன்ற நிலை பரவலாக உள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் செய்வதறியாது தவிக்கின்றனர். இப்பிரச்னை பி.எஸ்.என்.எல்., மட்டுமின்றி அலைபேசி சேவை அளிக்கும் தனியார் நிறுவனங்களிலும் தொடர்வதால் வாடிக்கையாளர்கள் பாதித்துள்ளனர்.

அவ்வப்போது ரீசார்ஜ் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்படும் நிலையில் சேவையின் தரத்தை உயர்த்துவதில் மெத்தன நிலை உள்ளது. எனவே அலைபேசி சேவையில் உள்ள குறைபாடுகளை கலைந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு தடையற்ற சேவை கிடைக்க தொலைத்தொடர்புத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

-----------

கட்டணம் உயர்த்துவதில் மட்டும் கவனம்

கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாகவே அலைபேசி சேவைகளில் இடையூறுகள் தொடர்ந்து வருகிறது. அழைப்புகள் மேற்கொள்வதிலும் பெறுவதிலும் சிக்கல் நீடிக்கிறது. இணையதள சேவைகளும் துரிதமாக கிடைக்காத நிலை உள்ளது. அவ்வப்போது ரீசார்ஜ் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்ட போதும் சேவையின் தரம் பின்தங்கியே உள்ளது.

பி.எஸ்.என்.எல்., இதர அலைபேசி சேவை அளிக்கும் தனியார் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு துல்லியமான சேவைகள் கிடைக்க தொலைத்தொடர்பு துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

- பொன்.ரமேஷ், இயற்கை ஆர்வலர், மங்களம்கொம்பு.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us