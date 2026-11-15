கொடைக்கானல் பூங்காவில் மலர் செடிகளுக்கு பனிப்போர்வை
கொடைக்கானல் பூங்காவில் மலர் செடிகளுக்கு பனிப்போர்வை
UPDATED : நவ 14, 2026 11:17 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:54 PM
கொடைக்கானல்:
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பிரையன்ட் பூங்காவில் மலர் செடிகளை பனியின் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாக்க நிழல்வலை அமைப்பு கொண்ட போர்வை போர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போது ஆப் சீசனில் சால்வியா, பிங்க் ஆஸ்டர், ஒயிட் ஆஸ்டர், டெல்பினியம், லில்லியம் உள்ளிட்ட 10 வகையான மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கொடைக்கானலில் சில தினங்களாக வெயில் நீடித்துள்ளதுடன் பனியின் தாக்கமும் அதிகரித்துள்து. பகலில் 20 டிகிரி செல்சியஸ், இரவில் 8 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகிறது. மதியம் 3:00 மணிக்கு துவங்கும் பனியின் தாக்கம் மறுநாள் காலை 10:00 மணி வரை நீடிக்கிறது.
இத்தருணத்தில் மலர் செடிகள் கருகும் அபாயத்தை தவிர்க்க பூங்கா நிர்வாகம் செடிகளுக்கு நிழல்வலை அமைப்பு கொண்ட பனிப்போர்வையை போர்த்தி பாதுகாக்கின்றனர். இந்நடைமுறை பனிக்கால முடியும் வரை தொடரும் என பூங்கா நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.