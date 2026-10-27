விபத்து இழப்பீடு வழங்காததால் சமூக நல அலுவலர் கார் ஜப்தி
விபத்து இழப்பீடு வழங்காததால் சமூக நல அலுவலர் கார் ஜப்தி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:57 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:54 PM
திண்டுக்கல்: விபத்து இழப்பீடு வழக்கில் நீதிமன்ற உத்தரவுபடி இழப்பீடு வழங்காததால் திண்டுக்கல் மாவட்ட சமூக நல அலுவலரின் கார் ஜப்தி செய்யப்பட்டது.
மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே அக்ரகாரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மகாராஜன் 70. அரசு பஸ் கண்டக்டராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். 2011 அக்.,7ல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைரோடு பஸ் நிறுத்தம் அருகே நடந்து வந்தபோது அவ்வழியாக வந்த மாவட்ட சமூக நல அலுவலரின் கார் மகாராஜன் மீது மோதியது.
இதில் படுகாயமடைந்த அவர் இழப்பீடு கேட்டு மதுரை 4-வது கூடுதல் சார்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ரூ.81 ஆயிரத்தை 7.5 சதவீதம் வட்டியுடன் சேர்த்து இழப்பீடாக மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் வழங்க வேண்டும் என 2025 பிப்.,2ல் உத்தரவிட்டது. ஆனால் இழப்பீடு வழங்கவில்லை.தொடர்ந்து வழக்கை மதுரையில் இருந்து திண்டுக்கல் சிறப்பு சார்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றிய நிலையில் இழப்பீட்டுத் தொகையை பெற்றுத்தரக்கோரி மகாராஜன் புதிய மனு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சோமசுந்தரம் ரூ.1 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 842ஐ இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். அதன்பிறகும் இழப்பீடு வழங்கவில்லை. இதையடுத்து மனுதாரர் தரப்பில் நிறைவேற்றல் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது.
விசாரித்த நீதிபதி மாவட்ட சமூகநல அலுவலரின் காரை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் நீதிமன்ற ஊழியர்கள் மாவட்ட சமூகநல அலுவலரின் காரை நேற்று ஜப்தி செய்து நீதிமன்ற வளாகத்தில் நிறுத்தினர்.