புத்தகத் திருவிழாவில்... கவனம் ஈர்த்த புத்தகங்கள் சில
புத்தகத் திருவிழாவில்... கவனம் ஈர்த்த புத்தகங்கள் சில
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
ஆச்சரிய அறிவியல்
மாணவர்கள் இடையே அறிவியல் தேடலை ஏற்படுத்தும் நுால்களின் வரிசையில் இதற்கு முக்கிய இடமுண்டு. இந்நுாலில் அவ்வளவு தகவல்கள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. வலி ஏற்படுத்தாமல் செலுத்தப்படும் ஊசிகள், குளிர்காலத்தில் பூச்சிகள் எப்படி துாங்குகின்றன, இரும்பு ஏன் துருப்பிடிக்கிறது, காலண்டர் உருவான கதை, நாரையின் தந்திரம், கண்டம் விட்டும் கண்டம் தாண்டும் வண்ணத்துப்பூச்சிகள், 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை தனது உடல் நிலையை தகவமைத்து கொண்டு வாழும் சர்க்கரை அணில் என பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் இந்நுாலில் இடம் பெற்றுள்ளன. அறிவியல் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி யாவரும் படிக்க வேண்டிய நுால்.
ஆசிரியர்: ஆர்.ரேணுகா சூரியகுமார்
வெளியீடு: தாமரை பிரதர்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட்
விலை: ரூ.170
கர்த்தரின் நாமத்தில் சகோதரி லுாசி களப்புரா
கேரள கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருந்த ஆணாதிக்கம், பெண்ணியத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை கண்டித்தவர் சகோதரி லுாசி களப்புரா. அறிவும், ஞானமும், சமூக அர்ப்பணிப்பும் கொண்ட கன்னியாஸ்திரி. பெண்கள் தங்களுக்கு நடக்கும் அநீதிகளை தட்டிக்கேட்காமல் ஆட்டுமந்தை போல் இருந்த காலத்தில் அவர்களுக்காக வெகுண்டெழுந்தவர். கண் கலங்கும் தனது சகோதரிகளின் குரல்களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் சகோதரி லுாசி களப்புரா. இவர் மலையாளத்தில் எழுதிய ‘கர்த்தரின் நாமத்தில்’ என்ற சுயசரிதை நுாலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்நுால். அடக்குமுறை ஆணாதிக்க சமூகத்திற்கு எதிரான இவரது போர்க்குரலை அறிய விரும்புவோர் படிக்க வேண்டிய நுால்.
ஆசிரியர்: ஜி.வி.ரமேஷ்குமார்
வெளியீடு: தாமரை பிரதர்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட்விலை: ரூ.170.
சினிமாவை கண்டுபிடித்தது யார்
சினிமாவை விரும்பாதவர்கள் யாரும் இருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் அந்த சினிமாவை கண்டுபிடித்தவர் குறித்து அனைவருக்கும் தெரியாது. பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரில் 1873ல் பிறந்த பெண், வீடியோ கேமரா உற்பத்தி நிறுவனத்தில் தட்டச்சராக பணியில் சேர்ந்து, பின்னர் உலகில் முதன்முதலாக சினிமாவை கண்டுபிடித்தது குறித்த தகவலை எளிய தமிழ்நடையில் நுாலாசிரியர் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார். பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் எளிதில் புரியும் வகையில் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சினிமாவை நேசிப்பவர்கள் வாங்க வேண்டிய நுால். அதுவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது.
ஆசிரியர்: இ.பா.சிந்தன்,வெளியீடு: சீர் வாசகர் வட்ட பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்.விலை: ரூ.10
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில் வரலாறுமதுரை என்றாலே மீனாட்சியம்மன் கோயில் கோபுரங்கள் மனதில் நிழலாடும். அவ்வாறு இருக்க இந்நுாலில் அந்த கோபுரங்கள் கட்டப்பட்ட ஆண்டு, யாரால் கட்டப்பட்டது, கோபுரங்களின் அளவு, ஆயிரம் கால் மண்டபம், ராயகோபுரம், புராண வரலாற்றில் இக்கோயிலின் கட்டடக் கலை சிறப்புக்கள் என முழு வரலாறும் சுவைப்பட சிறந்த தொல்லியல் தகவல்களுடன் உள்ளன.
குறிப்பாக திருமலை நாயக்கர் மனைவியும், பட்டத்தரசியுமான தோணியம்மை ருத்ரா கட்டிய அஷ்டசக்தி மண்டபம், 1611ல் திருமலை நாயக்கர் மகனான முத்துவீரப்ப நாயக்கரால் 46 பெருந்துாண்களுடன் கட்டப்பட்ட வீரவசந்தராயர் மண்டபம் என எண்ணிலடங்கா விபரங்கள், தரவுகளுடன் உள்ளன.
இந்நுாலை படித்து முடிக்கும் போது மீனாட்சியம்மன் கோயிலை கண்முன்னே ஸ்கேன் செய்த அனுபவம் ஏற்படும். அனைவரது வீடுகளிலும் இருக்க வேண்டிய நுால்.
ஆசிரியர்: வெ.வேதாசலம், தொல்லியல், கலை, வரலாற்று ஆய்வாளர்
வெளியீடு: தாமரை பிரதர்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட்
விலை: ரூ.850