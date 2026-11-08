/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தாயை வெட்டிய மகனுக்கு வலை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 PM
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வடமதுரை: வடமதுரை அருகே தாயை அரிவாளால் வெட்டிய மகனை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
அய்யலுார் கோடாங்கி சின்னான்பட்டியை சேர்ந்தவர் பழனியம்மாள் 71. இவரது மகன் நாகராஜ் 50, மது போதையில் வீட்டில் கட்டியிருந்த ஆட்டுக்கிடாயை விற்கும் நோக்கில் அவிழ்க்க முயன்றார். அப்போது தாய் எதிர்த்ததால் ஆத்திரமான நாகராஜ் அரிவாளால் ஆட்டுக்கிடாயை வெட்ட முயன்றார்.
இதனை தடுக்க முயன்ற தாய் கையில் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. இதையடுத்து நாகராஜ் தப்பி ஓடிவிட்டார். அப்பகுதியினர் பழனியம்மாளை மீட்டு திண்டுக்கல் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். நாகராஜை வடமதுரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.