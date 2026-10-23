/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஆன்மிக யாத்திரை
ADDED : செப் 26, 2026 06:00 PM
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எரியோடு, செப்.27-
எரியோடு திருஅருள்பேரவை சார்பில் ஓய்வு பெற்ற அரசு பணியாளர்கள் கடந்த 37 ஆண்டுகளாக புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைகளில் 40 கி.மீ., துாரத்திற்கு உட்பட்ட பெருமாள் கோயில்களுக்கு யாத்திரை செல்வதை வழக்கம். பஜனை, பக்தி இன்னிசை, பக்திச் சொற்பொழிவு, நாமாவளிப் பாராயணம் போன்ற நிகழ்வுகளை நடத்துகின்றனர்.
தற்போது 38வது ஆண்டில் முதல் புரட்டாசி சனியன்று வி.மேட்டுப்பட்டி கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயிலுக்கும், நேற்று கெட்டியபட்டி கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயிலுக்கும் யாத்திரை சென்றனர். வரும் சனிக்கிழமைகளில் முறையே குரும்பபட்டி சுந்தரராஜப் பெருமாள், தென்னம்பட்டி அருள்மலை ஆதிநாதப் பெருமாள், ராமகிரி கல்யாண நரசிங்கப் பெருமாள் கோயில்களுக்கு செல்கின்றனர்.