ஸ்ரீமதி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள்

UPDATED : அக் 23, 2026 01:16 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:14 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் ஸ்ரீமதி கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகள் தனியார் கல்லுாரி மைதானத்தில் நடக்கிறது. இதில் 16 வயதிற்கு உட்பட்ட வீரர்கள் அடங்கிய 22 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன.
திண்டுக்கல் பிரசித்தி வித்யோதயா ‘ஏ’ அணிக்கும் கே.ஜெ.இன்சல்டேஷன்ஸ் அகாடமிக்கும் போட்டி நடந்தது. முதலில் ஆடிய பிரசித்தி வித்யோதயா அணி 25 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 192 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய கே.ஜெ.இன்சல்டேஷன் அணி 10.3 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகள் இழந்து 50 ரன்கள் எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.
திண்டுக்கல் மாவட்ட பெண்கள் அணி வேடசந்துார் பெட்போர்ட் கிரிக்கெட் அகாடமி அணிகளின் ஆட்டம் நடந்தது. மாவட்ட பெண்கள் அணி 25 ஓவரில் 5 விக்கெட் இழந்து 169 ரன்கள் எடுத்தது.
அடுத்து விளையாடிய பெட்போர்ட் அணி 11.5 ஓவருக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகள் இழந்து 36 ரன்கள் எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.
வேடசந்துார் ஜாகிர் கிரிக்கெட் அகாடமி அணி 20 ஒவரில் 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து 166 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய பிரசித்தி வித்யோதயா ‘பி’ அணி 17 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட் இழந்து 93 ரன்கள் அடித்து தோல்வி அடைந்தது.
திண்டுக்கல் ஆரஞ்ச் கிரிக்கெட் அகாடமி 20 ஓவரில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 139 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய தமிழன் களம் அகாடமி அணி 17.5 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட் இழப்பிற்கு 93 ரன்கள் எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.