ஸ்ரீமதி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி

UPDATED : நவ 15, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:54 PM
திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், ஸ்ரீமதி கோப்பை மாவட்ட கிரிக்கெட் போட்டி நடக்கிறது.
பழநி யுவராஜ் ஜூனியர் கிரிக்கெட் அகாடமி அணி 21.3 ஓவர்களில் 92 ரன் (ஸ்ரீசபரி 6, ஷேக் ஷா 3 விக்கெட்டுகள்) எடுத்தது. எதிர்த்து விளையாடிய திண்டுக்கல் ஆல் ரவுண்டர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் சி.சி., அணி 20 ஓவர்களில் 94/8 ரன்கள் (யஷ்வந்த் 37) எடுத்து, வெற்றி பெற்றது.
திண்டுக்கல் தமிழர் களம் அகாடமி அணி 25 ஓவர்களில் 86 ரன்கள் (ஜோகித்குமார் 4 விக்கெட்டுகள்) எடுத்தது. எதிர்த்து விளையாடிய திண்டுக்கல் பிரசித்தி வித்யோதயா ‘பி’ அணி 9.3 ஓவர்களில் 87/3 ரன்கள் (காளீஸ்வரன் 30) எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
ஜாகிர் கிரிக்கெட் அகாடமி 25 ஓவர்களில் 137/7 ரன்கள் எடுத்தது. எதிர்த்து விளையாடிய திண்டுக்கல் மன்சூர் எங்ஸ்டர்ஸ் சி.சி., அணி 25 ஓவர்களில் 63/7 ரன்கள் எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.
கே.ஜெ.இன்சுலேஷன் அகாடமி அணி 17.5 ஓவர்களில் 109 ரன்கள் (ரித்தீஸ்குமார் 32, நித்தர்சன் 34, சர்ஜித் 3, நகுல் மாத்ரூ 4 விக்கெட்டுகள்) எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய ஒட்டன்சத்திரம் பட்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி அணி 22.4 ஓவர்களில் 79 ரன்கள் (ரித்தீஸ்குமார் 6 விக்கெட்டுகள்) எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.
திண்டுக்கல் மாவட்ட மகளிர் அணி 25 ஓவர்களில் 149/4 ரன்கள் (ஸ்ரீநிதி 40) எடுத்தது. அடுத்து ஆடிய கொடைக்கானல் புனித பீட்டர்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி அணி 24 ஓவர்களில் 147 ரன்கள் (நித்திஸ்குமார் 46 ரன்கள், அஷ்ரன்கா 4 விக்கெட்டுகள்) எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.
திண்டுக்கல் பிரசித்தி வித்யோதயா ‘ஏ’ அணி 25 ஓவர்களில் 258/6 ரன்கள் (ரித்தேஷ் 115 நாட் அவுட், இகாஷ் 27, நட்ராய தருண் 26, கீர்த்தி வாசன் 31, மோகன் லால் 3 விக்கெட்டுகள்) எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய எரியோடு எங்ஸ்டர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் சி.சி., அணி 9.5 ஓவர்களில் 28 ரன்கள் (கீர்த்திவாசன் 5, ஜெயந்த் 3 விக்கெட்டுகள்) மட்டும் எடுத்து தோல்வி அடைந்தது.