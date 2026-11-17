முடங்கிக் கிடக்கும் உழவர் சந்தைகள் நிதி வீண்: பெயரளவில் செயல்படுவதாக வேதனை
முடங்கிக் கிடக்கும் உழவர் சந்தைகள் நிதி வீண்: பெயரளவில் செயல்படுவதாக வேதனை
UPDATED : நவ 17, 2026 05:35 AM
ADDED : நவ 16, 2026 08:00 PM
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் 4 இடங்களில் உழவர் சந்தைகள் செயல்படாமல் முடங்கி கிடப்பதால், சந்தைகள் அதன் துவக்கப்பட்ட நோக்கத்தை இழந்து நிற்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், பொதுமக்களுக்கு தரம், மலிவு விலையில் உணவுப் பொருட்களை கிடைக்கவும் 'உழவர் சந்தைகள்' துவங்கப்பட்டன. இந்த சந்தைகள் மூலம் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை நேரடியாக நுகர்வோரிடம் விற்பனை செய்கின்றனர்.
இதனால் இடைத்தரகர்கள், கமிஷன் நபர்கள் தலையீடு இன்றி உற்பத்தியாளருக்கும், நுகர்வோருக்கும் நேரடியான வர்த்தகம் நடக்கிறது. விவசாயிகளுக்கு நியாயமான விலை, லாபம் கிடைப்பதுடன் இரு தரப்பினரும் பயனடைகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உழவர் சந்தைகள் முறையாக செயல்படுவதில்லை என குற்றச்சாட்டு உள்ளது. திண்டுக்கல், வேடசந்துார், பழநி, சின்னாளப்பட்டி, வத்தலக்குண்டு, கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் உழவர் சந்தைகள் உள்ளன. இதில் திண்டுக்கல், பழநியில் மட்டுமே வணிகரீதியாக சந்தைகள் செயல்படுகிறது. மற்ற இடங்களில் செயல்படாமல் முடங்கி உள்ளது. இதனால் சந்தைகள் துவங்கப்பட்டதன் நோக்கத்தை இழந்து உள்ளதுடன் அரசின் நிதியும் வீணடிக்கப்படுகிறது.
உழவர் சந்தைகள் முறையாக செயல்பட அரசு, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வெளிச்சந்தை நிலவரத்திற்கேற்ப விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும். முடங்கியிருக்கும் சந்தைகளால் எந்த பயனும் இல்லாததால் சுற்றுவட்டார விவசாயிகள் வியாபாரத்திற்கு பஸ், வாடகை வாகனங்களில் திண்டுக்கல், பழநிக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு ஆகும் போக்குவரத்து செலவு, கூலி ஆள் செலவை கணக்கிட்டால் விற்பனைக்கூலி கட்டுப்படியாவதில்லை.
இதனால் இடைத்தரகர் நிர்ணயிக்கும் விலைக்குத் தான் விளைப் பொருட்களை கொடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என, விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். காய்கறி, கிழங்கு வகைகள் மட்டுமல்லாமல் பணப்பயிர்களை ஒருங்கிணைந்த மையத்தில் சந்தைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாவட்டத்திற்குள் இருக்கும் விவசாயத் தேவைகள், பற்றாக்குறையை நீக்கினாலே சந்தைகள் வளமடையும்.