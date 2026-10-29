திண்டுக்கல் வடமலையான் மருத்துவமனையில் அதிநவீன முறையில் இதய சிகிச்சை-
திண்டுக்கல் வடமலையான் மருத்துவமனையில் அதிநவீன முறையில் இதய சிகிச்சை-
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் வடமலையான் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் ‘ஆர்பிட்டல் அதரெக்ட்மி’ அதிநவீன சிகிச்சை மூலம் இதய அடைப்பை நீக்கி சாதனை படைத்தனர்.
திண்டுக்கல் பகுதியை சேர்ந்த 78 வயது முதியவர் நெஞ்சுவலியால் பாதிக்கப்பட்டு திண்டுக்கல் வடமலையான் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு ஆஞ்சியோகிராம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் இதய தமனி அடைபட்டு நுால் போல சுருங்கியிருந்தது தெரிந்தது. மேலும் 90 சதவீதம் அடைப்பு ஏற்பட்டு இதயத்துக்கான ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதும் தெரிந்தது.
மூத்த மருத்துவர்களின் ஆலோசனைக்கு பிறகு முதியவருக்கு ‘ஆர்பிட்டல் அதரெக்ட்மி’ முறையில் சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி நுண்துளை ஊடுருவல் இதய சிகிச்சை நிபுணர் ஆதர்ஷ் நாராயண் தலைமையிலான குழுவினர் உயர்தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய நுண்கருவியை செலுத்தி இதய அடைப்பை அகற்றினர். இதையடுத்து முதியவர் முழு குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்.
இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை தோல்வியடைந்த பிறகும், கதீட்டர் வழியே நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் இதய அடைப்பை நீக்க முடியும் என்பதை வடமலையான் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் நிரூபித்துள்ளனர். உயர் தொழில்நுட்ப வசதிகளை நோயாளிகளுக்கு முழுமையாக பயன்படுத்தும் விதமாக சிறந்த நிபுணத்துவம், நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இதய பராமரிப்பில் எங்கள் மருத்துவமனை தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது’ என்றனர்.