மின் ஒயர் திருட்டால் தவிப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:45 AM
எரியோடு: விவசாய கிணறுகள், குடிநீர் திட்டங்களுக்கான மின் ஒயர் தொடர்ந்து திருடுபோவதால் விவசாயிகள், உள்ளாட்சி அமைப்பினர் பரிதவிக் கின்றனர்.
நாகையகோட்டை ஆத்துார்பிள்ளையூரை சேர்ந்த விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய தலைவர் சவடமுத்து.
இவரது தோட்டத்தில் உள்ள கிணறுக்குள் இருக்கும் மின் மோட்டாருக்கு செல்லும் மின் ஒயரை மர்மநபர்கள் வெட்டி திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
பல விவசாய கிணறுகளில் இதுபோன்ற திருட்டு சம்பவங்கள் நடக்கின்றன.சில வாரங்களுக்கு முன் வடமதுரை சித்துார் பேரூராட்சி ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மின் ஒயரும் திருடுபோனது. வடமதுரை கோப்பம்பட்டி கிராமத்திற்கான குடிநீர் திட்ட மின் ஒயர்கள் 6வது முறையாக திருடு போனது.
இது போன்று மின் ஒயர்களை குறி வைத்து திருடி செல்வதால் விவசாயிகள், உள்ளாட்சி அமைப்பினர் பரிதவிக்கின்றனர்.