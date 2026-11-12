போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் அடிதடி: 10 பேர் கைது

ADDED : நவ 12, 2026 12:06 AM
நிலக்கோட்டை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விசாரணைக்கு வந்த இருதரப்பினர் கைகலப்பில் ஈடுபட்டதுடன், தடுத்த போலீசார் மீது கல்வீசி தாக்கினர்.
நிலக்கோட்டை அருகே என்.புதுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அண்ணாதுரை மகன் சந்தனபாண்டி 19, தங்கவேல் மகன் காளி 32. தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடித்ததில் தகராறு ஏற்பட்டு இவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து இருதரப்பும் நிலக்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுத்தனர். விசாரணைக்காக நேற்று இருதரப்பும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் காத்திருந்தனர். அப்போது மீண்டும் போலீசார் முன்னிலையிலேயே கைகலப்பில் ஈடுபட்டனர். தடுக்கச் சென்ற போலீசார் மீதும் கல்வீசி தாக்கினர்.
தகவல் அறிந்த டி.எஸ்.பி., இளஞ்செழியன் தலைமையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் விரைந்து வந்து நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக இருதரப்பை சேர்ந்த அண்ணாதுரை, ரஞ்சித், சந்தனபாண்டி, பால்ராஜ், செல்வம், தங்கவேல், செல்வகுமார், அருண்பாண்டியன், ராஜதுரை, அஜித் ஆகிய 10 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.