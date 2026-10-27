தெரு நாய்கள் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை அவசியம் : அரசின் அலட்சியத்தால் சிரமத்தில் மக்கள்
தெரு நாய்கள் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை அவசியம் : அரசின் அலட்சியத்தால் சிரமத்தில் மக்கள்
ADDED : செப் 28, 2026 12:44 AM
மனிதனை சார்ந்து வாழும் விலங்கினங்களில் நாய் முதன்மையானது. நம்நாட்டில் நாகலாந்து தவிர வேறு எங்கும் இறைச்சிக்காக நாய்கள் கொல்லப்படுவது இல்லை. மனிதர்களால் குப்பையில் வீசப்படும் உணவுக் கழிவுகளையும், இறைச்சிக் கடை கழிவுகளை மட்டுமே நம்பி உயிர் வாழும் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டன.
இவை அனைத்திற்கும் போதிய உணவு கிடைக்காமல் தனக்குரிய வேட்டையாடும் குணத்தால் கோழி, ஆடு, மாடுகளை கடிக்கத் துவங்குகின்றன.
இச்சம்பவங்களால் மனிதர்களுக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது. நாய்க்கடியால் மனிதன் மட்டுமின்றி ஆடு, மாடுகளுக்கு 'ரேபிஸ்' எனும் கொடிய நோய் ஏற்படுகிறது.
வருமுன் காக்கும் நடவடிக்கையாக தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த 2007ல் தி.மு.க., அரசு அனுமதி தந்தது. சில நகராட்சிகளில் மட்டும் இத்திட்டம் செயல்பாட்டில் இருந்த நிலையில் 2011ல் ஆட்சிக்கு வந்த அ.தி.மு.க., அரசு இதில் அதிக கவனம் செலுத்த கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து 2012, 2013ல் மாநில அளவில் நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளில் வீடு, தெருக்களில் வாழ்ந்த நாய்களுக்கு அரசு செலவில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப் பட்டன. அனைத்து நாய்களுக்கும் பலவித நோய் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு, மீண்டும் அந்தந்த பகுதிகளில் விடப்பட்டன. முழு வீச்சில் இப்பணிகள் நடந்ததால் நாய்களின் இனப்பெருக்கம், நாய்க்கடி பிரச்னை குறைந்தது. அதற்கு பின்னர் தற்போது 13 ஆண்டுகள் முடிந்தும் முழு அளவில் நாய்களின் இனப்பெருக்க கட்டுப்பாடு களப்பணிகள், முகாம்கள் நடத்தப்பட வில்லை. அனைத்து ஊர்களிலும் நாய்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துவிட்டன. தெருநாய்கள் பெருகாமல் இருக்கவும், கட்டுக்குள் வைக்கவும், அரசு, மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கும், உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களுக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என, தன்னார்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் 80 சதவீத கிராமங்களில் தெரு நாய்களுக்கான இனப்பெருக்க கட்டுப்பாட்டு சிகிச்சை நடவடிக்கைகள் இல்லாததால் ஆதரவற்ற நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டன. இப்பிரச்னையில் அரசு நிர்வாகம், உள்ளாட்சிகள் அலட்சியமாக இருப்பதால் நாளுக்கு நாள் மக்கள் நாய்கடியால் அவதிப்படுவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு மனிதனை சார்ந்து வாழும் விலங்கினங்களில் நாய் முதன்மையானது. நம்நாட்டில் நாகலாந்து தவிர வேறு எங்கும் இறைச்சிக்காக கொல்லப்படுவது இல்லை. மனிதர்களால் குப்பையில் வீசப்படும் கழிவு உணவுகளையும், இறைச்சிக் கடை கழிவுகளை மட்டுமே நம்பி உயிர் வாழும் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டன.
அவை அனைத்திற்கும் போதிய உணவு கிடைக்காமல் தனக்குரிய வேட்டையாடும் குணத்தால் கோழி, ஆடு, மாடுகளை கடிக்க துவங்குகின்றன. இச்சம்பவங்களால் மனிதர்களுக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகின்றன. நாய்க்கடியால் மனிதன் மட்டுமின்றி ஆடு, மாடுகளுக்கு 'ரேபிஸ்' எனும் கொடிய நோய் ஏற்படுகிறது.
இப்பிரச்னையில் வருமுன் காக்கும் நடவடிக்கையாக தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த 2007ல் தி.மு.க., அரசு அனுமதி தந்தது. சில நகராட்சிகளில் மட்டும் இத்திட்டம் செயல்பாட்டில் இருந்த நிலையில் 2011ல் அ.தி.மு.க., அரசு இதில் அதிக கவனம் செலுத்த கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து 2012, 13ல் மாநில அளவில் நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளில் வீடு, தெருக்களில் வாழ்ந்த நாய்களுக்கு அரசு செலவில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டன. அனைத்தும் பலவித நோய் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு, மீண்டும் அந்தந்த பகுதிகளில் விடப்பட்டன. முழு வீச்சில் இப்பணி நடந்ததால் நாய்களின் இனப்பெருக்கம், நாய்கடி பிரச்னை குறைந்தது. அதற்கு பின்னர் தற்போது 13 ஆண்டுகள் முடிந்தும் முழு அளவில் நாய் இனப்பெருக்க கட்டுப்பாடு களப்பணிகள், முகாம்கள் நடத்தப்பட வில்லை. இதனால் அனைத்து ஊர்களிலும் நாய்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துவிட்டன. தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை பெருகாமல் தடுக்கும் வகையில் இனபெருக்க கட்டுப்பாடு சிகிச்சை முறையை பின்பற்றி கட்டுக்குள் வைக்க அரசு, மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கும், உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களுக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என, தன்னார்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.