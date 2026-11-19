மெத்தப்பட்டிக்கு பஸ் வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் 7 கி.மீ., துாரம் நடந்து செல்லும் அவலம்
மெத்தப்பட்டிக்கு பஸ் வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் 7 கி.மீ., துாரம் நடந்து செல்லும் அவலம்
ADDED : நவ 17, 2026 03:18 AM
திண்டுக்கல்: குஜிலியம்பாறை மெத்தப்பட்டி கிராம மக்கள் பஸ் வசதி கோரி பள்ளி மாணவர்களுடன் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். பின்னர் கலெக்டர் துர்காவை சந்தித்து கூறியதாவது:
எங்கள் பகுதி இந்திரா காலனி, களத்துார், ரெட்டியப்பட்டி, சுக்காம்பட்டி, கிழக்கு மெத்தம்பட்டி கிராமங்களில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கிறோம். எங்களின் பிள்ளைகள் ஆரம்பக்கல்வி முதல் 8ம் வகுப்பு வரை படிப்பதற்கு 2 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள ஆர்.கோம்பை அரசு நடுநிலைப் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும். உயர்கல்விக்கு 7 கி.மீ.,தொலைவில் உள்ள கே.ராமநாதபுரம் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு செல்லும் நிலை உள்ளது. எங்கள் கிராமத்திற்கு பஸ் வசதி இல்லாததால் 70க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தினசரி 7 கி.மீ., நடந்து சென்று வருகின்றனர். மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.
மழைக்காலங்களில் நிலைமை இன்னும் மோசமாக உள்ளது. உடல்நலம் குன்றியவர்கள், முதியோர்கள், கர்ப்பிணிகளை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல சரியான போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் அடிக்கடி உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. குஜிலியம்பாறை ஊராட்சி, மாவட்ட நிர்வாகம், போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் பலன் இல்லை. எனவே எங்கள் பகுதிக்கு பஸ் வசதி ஏற்படுத்தி தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.