கலைத்திருவிழா போட்டிகளில் அசத்தல்

ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM
திண்டுக்கல், ஆக.15
திண்டுக்கல்லில் நடந்த கலைத்திருவிழா போட்டிகளில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று அசத்தினர்.
திண்டுக்கல் வட்டார அளவிலான கலைத்திருவிழா போட்டிகள் டட்லி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நேற்று துவங்கியது. தலைமை ஆசிரியை சத்யா குணசீலி துவக்கி வைத்தார். வட்டார வளமைய பொறுப்பு அலுவலர் ராஜ்குமார் முன்னிலை வகித்தார். ஆசிரிய பயிற்றுனர் ரமேஷ், ஆசிரியர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
1 முதல் 5-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரத நாட்டியம், நாட்டுப்புற நடனம், கோலாட்டம், கதை கூறுதல், ஆத்திச்சூடி, திருக்குறள் ஒப்புவித்தல், ஓவியம் வரைதல், மாறுவேடம் உள்ளிட்ட 13 வகையான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. மாணவ, மாணவிகள் தத்தமது திறன்களை வெளிப்படுத்தி அசத்தினர்.
6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு நாட்டுப்புற பாடல்கள், ஓவியம் வரைதல், வில்லுப்பாட்டு மூலம் கதை சொல்லுதல், களிமண் சிற்பம், நாடகம், பறை இசைத்தல், பரத நாட்டியம் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இப்போட்டிகளில் முதலிடம் பிடிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறுவர் என ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.