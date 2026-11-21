/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/சிறுதானியங்கள் சாகுபடிக்கு மானியம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:04 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சிறுதானிய சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 275 ஏக்கர் இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சிறுதானியங்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு இடுபொருட்களான விதைகள், திரவ உயிர் உரங்கள், சூடோமோனஸ், நுண்ணுாட்டக் கலவை, அறுவடை ஆகியவற்றுக்கு 50 சதவீத மானியம், அதிகபட்சமாக ஏக்கருக்கு ரூ.1250 வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெற தகுதியுடையவர்கள்.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் கோவிந்தராசு கூறுகையில், ‘ஒரு விவசாயிக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு எக்டேருக்கு (2.5 ஏக்கர்) மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது. பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள் ‘உழவன்’ செயலி மூலமாக பதிவு செய்து வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்’ என்றார்.