/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/'கொடை'யில் சீரற்ற வானிலையால் அவதி
UPDATED : நவ 17, 2026 03:31 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:51 PM
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கொடைக்கானல்:
கொடைக்கானலில் நிலவும் குளுகுளு சீதோஷ்ண நிலையை அனுபவிக்க ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகின்றனர். சில வாரங்களாக நிலையற்ற வானிலை நீடித்து வருகிறது. வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, அக்வான் புயலால் நேற்று மதியத்திற்கு பின் மேகக்கூட்டம் தரையிறங்கி, லேசான சாரல் பெய்தது. சில மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் வெயில், காற்றில் ஈரப்பதத்தால் குளிர் என வானிலை சீரற்று இருந்தது.
இருந்தபோதும் கேரளம் உள்ளிட்ட வெளி மாநில பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்டது. மாறுபட்ட சீதோஷ்ண நிலையால் ஜலதோஷம், காய்ச்சல் உள்ளிட்ட உடல் உபாதையால் மலைப்பகுதியினர் அவதியுறுகின்றனர்.