கனவு இல்ல திட்டத்தில் மானிய தொகை கிடைக்காமல் தவிப்பு
கனவு இல்ல திட்டத்தில் மானிய தொகை கிடைக்காமல் தவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:05 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:02 PM
திண்டுக்கல்:தேர்தல் நடத்தை விதிமுறையால் நிறுத்தப்பட்ட கனவு இல்ல திட்ட மானியத்தொகை விடுவிக்கப்படாத நிலையில் கடன் வாங்கி வீடு கட்டுமான பணிகளை துவக்கிய பயனாளிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
2024ல் முந்தைய அரசின் சார்பில் கனவு இல்லம் திட்டம் துவங்கப்பட்டது. வீடு கட்டுமானத்திற்கு ரூ.3.10 லட்சம், உறிஞ்சுகுழி, கழிப்பறை அமைக்க ரூ.30 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.3.40 லட்சம் மானியம் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
400 சதுர அடி வரையிலான இடத்தில் கான்கிரீட் வீடு கட்டும் ஏழைகளின் கனவு இதன் மூலம் நிறைவேறும். அஸ்திவாரம், ஜன்னல், கூரை கான்கிரீட், மொத்த கட்டுமான பணி நிறைவு என நான்கு கட்டமாக மானியம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. தேவை எனில் கம்பி, சிமென்ட் மூடைகளும் மானியத்தொகையில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 2 ஆயிரத்து மேற்பட்டவர்களின் விண்ணப்பம் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு திட்ட பயனாளிகள் தேர்வு செய்து துறை ரீதியிலான அடையாள எண் வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையில் சட்டசபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலானது. இதனால் இத்திட்ட பயனாளிகளுக்கான மானியம் வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டது.
மானியத்தொகை கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் பல்வேறு இடங்களில் கடன் பெற்றும், நகைகளை அடகு வைத்தும் வீடு கட்டுமானத்தை துவக்கிய நிலையில் தற்போது பணிகளை முடிக்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறுகையில், 'முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் என ஒதுக்கி தள்ளாமல் எங்களது வாழ்நாள் கனவான சொந்த வீட்டை கட்டி முடிக்க உதவ வேண்டும். மானியத்தொகையை உடனே வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும்' என்றனர்.