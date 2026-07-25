﻿ மின்வாரிய அலுவலர்களுக்கு சம்மன்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:15 AM
திண்டுக்கல்: பழநி சன்னதி தெரு, பூங்கா தெருவிற்கு இடையில் முருகன் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடம் உள்ளது. இதன் அருகில் தான் பத்திரப்பதிவு மோசடி நடந்த தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.40 ஏக்கர் நிலமும் உள்ளது.
இந்த இடங்களில் கோயில் நிர்வாகம், தண்டபாணி மடத்திடம் அனுமதி பெறாமல் தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்து மின் இணைப்பு பெற்று 14 கடைகளை நடத்தி வந்தனர். 2025 செப்.,ல் ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை கோயில் நிர்வாக இடித்து அகற்றி இடத்தை கையகப்படுத்தியது.
இவ்விபரங்கள் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் நில பத்திரப்பதிவு மோசடி வழக்கை விசாரிக்கும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது. ஆக்கிரமித்த இடங்களில் கட்டப்பட்ட வணிக கட்டடங்களுக்கு மின் இணைப்பு எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது குறித்து மேற்பார்வை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர், உதவி பொறியாளர்கள் என பலருக்கும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி 'சம்மன்' அனுப்பி உள்ளனர். இன்று முதல் அவர்கள் விசாரணைக்கு ஆஜராக உள்ளனர்.