பொதுமக்கள் எதிர்ப்பால் டாஸ்மாக் கடைக்கு 'சீல்'

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ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
சாணார்பட்டி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் சாணார்பட்டி அருகே டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் 5 நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அதிகாரிகள் கடையை பூட்டி சீல் வைத்தனர்.
சாணார்பட்டி அருகே செங்குறிச்சி எஸ்.குரும்பபட்டியில் டாஸ்மாக் கடை செயல்படுகிறது. இதன் அருகில் கோயில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், குடியிருப்புகள் உள்ளதால் இடையூறு ஏற்படுகிறது. சமூக விரோத செயல்கள், அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடப்பதால் கடையை அகற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில் தமிழர் தேசம் கட்சி மாநில செயலாளர் பூமி தலைமையில் பொதுமக்கள் கடந்த நான்கு நாட்களாக டாஸ்மாக் கடை முன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
5வது நாளாக நேற்றும் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். தமிழர் தேசம் கட்சி தலைவர் செல்லக்குமார், தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் குருமணிகண்டன், மாநில அமைப்பு செயலாளர் மகுடேஷ்வரன், மாவட்ட செயலாளர் பிரபு, சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
அங்கு 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்ட நிலையில், திண்டுக்கல் கிழக்கு தாசில்தார் பானுலட்சுமி, டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை இனி செயல்படாது என அதிகாரிகள் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதியளித்தனர். பின்னர் கடையை பூட்டி சீல் வைத்ததை தொடர்ந்து போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.