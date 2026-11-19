/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கோயில் எறிகாசு ஏலம் ஒத்திவைப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:28 PM
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வடமதுரை: அய்யலுார் வண்டிகருப்பண சுவாமி கோயிலில் எறி காசு, சிதறு தேங்காய், ரோட்டில் தட்டு காணிக்கை, வாகன பாதுகாப்பு வரி வசூல் ஆகியவற்றுக்கான ஏலம் வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயிலில் நடந்தது.
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் நாகவேல் நடத்தினார். செயல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி முன்னிலை வகித்தார். பசலி ஆண்டில் மீதமிருக்கும் 7 மாதங்களுக்கு எறிகாசு சேகரிக்க ஏலத்தொகை ரூ.12 லட்சம், வாகன பாதுகாப்பு வரி வசூல் ரூ.4 லட்சம் என நிர்ணயித்து படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டும் யாரும் ஏலம் கேட்கவில்லை. சிதறு தேங்காய், தட்டு காணிக்கை வகைகளை ஏலம் கேட்க யாரும் முன்வரவில்லை. இதனால் 4 வகை ஏலங்களும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.