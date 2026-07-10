/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ 23 ஆண்டுகளுக்கு பின் கோயில் திருவிழா
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:13 AM
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வடமதுரை: கொம்பேரிபட்டியில் முத்தாலம்மன், காளியம்மன், பகவதியம்மன் கோயில் உள்ளது. கொம்பேரிபட்டி, வெங்கடாசலபுரம் கிராமத்தினருக்கு பாத்தியப்பட்ட இங்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உற்ஸவ திருவிழா நடப்பது வழக்கம்.
இதற்கிடையில் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன் கோயில் திருப்பணி துவங்கிய நிலையில் நிறைவடைவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. கடந்தாண்டு பணிகள் நிறைவுற்று கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
இதையடுத்து 23 ஆண்டுகள் இடைவெளியில் இந்தாண்டு திருவிழா மூன்று நாட்கள் நடந்தது. கோயிலில் அம்மன்களை எழுத்தருள செய்தல், மாவிளக்கு, அக்னிச்சட்டி, முளைப்பாரி எடுத்தல், பொங்கல் வைத்தல், கழுமரம் ஏறுதல் என பாரம்பரிய வழிபாடுகள் நடந்தன. மஞ்சள் நீராடுதலுடன் அம்மன்கள் பூஞ்சோலை செல்ல திருவிழா நிறைவடைந்தது.