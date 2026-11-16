தாதன்குளம் துார்வார கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
தாதன்குளம் துார்வார கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:53 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:50 PM
திண்டுக்கல்: ரெட்டியார்சத்திரம் ஒன்றியம் குட்டத்துப்பட்டி ஊராட்சி காளாடிபட்டி தாதன்குளம் 5.5 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது.
இதனை துார்வாரி, கரையை பலப்படுத்தி மதகு அமைக்க ரூ.40 லட்சம் அரசு நிதி ஒதுக்கியும், பணிகள் நடைபெறாமல் உள்ளதாக தமிழக விவசாய சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. அச்சங்கத்தின் திண்டுக்கல் மாவட்டத் துணைத் தலைவர் நாகராஜன் கூறியதாவது: தற்போது 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தாதன்குளம் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தால் உள்ள விவசாய பூமியில் பல்வேறு பயிரிட்டு வருகின்றனர். தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகளால் இப்பகுதியில் நீரில் உள்ள காரத்தன்மை அதிகரித்து, சாகுபடி பணிக்கு உகந்ததாக இல்லை. இதனால் மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து சங்கத்தின் சார்பில், கலெக்டர் தாதன்குளத்தை துார்வாரி, கரையை பலப்படுத்தி மதகு அமைத்து கொடுத்தால் நீரின் காரத்தன்மை குறைவதோடு, விவசாயிகள் பயன் பெறுவர் என மனு அளித்தோம். அதன் பின் ஒன்றியத்தின் சார்பில் தாதன்குளத்தை துார்வாரி, கரை அமைத்து மதகு அமைக்க ரூ.40 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தனர். ஆனால் இதுவரை துார்வாரும் பணிகள் துவக்கப்பட வில்லை. இதனால் கலெக்டர் தாதன்குளத்தை துார்வார உத்தரவிட வேண்டும்., என்றார்.