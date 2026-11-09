பசுமைத் தீபாவளி கொண்டாட்டம்

UPDATED : நவ 08, 2026 11:34 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
வத்தலக்குண்டு:விருவீடு வைகை பாரம்பரிய இயக்கத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை வித்தியாசமாக கொண்டாடினர்.
'வெடிக்கு பதில் செடி; வெடி குண்டுக்கு பதில் விதை பந்து' என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு தீபாவளியை பசுமை தீபாவளியாக கொண்டாடினர். பட்டாசுகளால் காற்றில் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க வேண்டும் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக பொது மக்களுக்கு செடிகளை வழங்கினர். இதனைத் தொடர்ந்து 58 ஆம் கால்வாய் கரைப் பகுதியில் நுாற்றுக்கணக்கான பனை விதைகள் நடும் நிகழ்வில் குழந்தைகள் பங்கேற்று பனை விதைகளை நட்டு வைத்து, 'வெடி வேண்டாம். செடி நடுவோம்.' என்று கூறி தங்கள் தீபாவளி பண்டிகை தின மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். வைகை பாரம்பரிய இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண்பாண்டி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.