/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/சாக்கடையில் விடப்படும் மனிதக்கழிவால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:59 AM
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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் சாக்கடையில் விடப்படும் மனிதக்கழிவுகளால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் 15 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன. பொதுவாக நகர், உள்ளாட்சி பகுதியில் கட்டமைப்பு உருவாக்கும்போது கழிப்பறை, செப்டிக் டேங்க் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நெறிமுறை உள்ளது.
இவை பெயரளவிற்கு கடைபிடிக்கும் நிலையில் பல பகுதிகளில் நேரடியாக திறந்தவெளி சாக்கடையில் மனிதக்கழிவுகள் விடும் போக்கு உள்ளது. இதனால் துர்நாற்றம், தொற்று நோய் பரவல் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக மலைப்பகுதியில் உள்ள ஊராட்சிகளில் இத்தகைய போக்கு அதிகரித்து உள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சுகாதாரக்கேடான செயலை தவிர்க்க அதிகாரிகள் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.