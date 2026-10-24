மாவட்டத்தில் துவங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை: பழநியில் 118 மி.மீ., மழை கொட்டித்தீர்த்தது
மாவட்டத்தில் துவங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை: பழநியில் 118 மி.மீ., மழை கொட்டித்தீர்த்தது
UPDATED : அக் 17, 2026 03:46 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி உள்ள நிலையில் பழநியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 118 மி.மீ., மழை கொட்டித்தீர்த்தது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. முதல் நாளே மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக பெய்தது. சராசரி 35.38 மி.மீட்டர் என பதிவானது. மிகக் கனமழையாக பழநியில் 118 மி.மீ., நிலக்கோட்டையில் 43.60 மீ.மீ., வேடசந்துாரில் 39 மி.மீ., சத்திரப்பட்டியில் 32.40 மி.மீ., கொடைக்கானலில் 29 மி.மீ., புல்லாவெளியில் 62 மி.மீ, தடியன்குடிசையில் 44 மி.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது. மிக குறைந்த அளவாக நத்தத்தில் 24 மி.மீ., மழை பதிவானது.
நீண்ட நாட்களாக மாவட்ட மக்கள் பருவமழையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில் கடந்த 2 நாட்களாக மழை பெய்து வருவதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நேற்று காலை முதல் மேகமூட்டம் இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்ட நிலையில் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் மதியம் 2 மணிக்கு பிறகு கனமழை பெய்தது. தொடர்ந்து மழை விட்டு விட்டு பெய்து கொண்டிருந்தது. இதனால் நகரின் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்தனர். பருவமழை தொடரும் என்பதால் மீட்பு பணி உபகரணங்களுடன் தீயணைப்புத் துறையினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல், தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு 4 மணி நேரம் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. தடியன்குடிசைப் பகுதியில் மரம் சாய்ந்து 5 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது. தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது. தாண்டிக்குடி வத்தலக்குண்டு ரோட்டில் லேசான மண் சரிவு நடந்தது. கற்கள் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சரிந்தன.
கொடைக்கானல் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி, புல்லாவெளி அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது. நேற்று மதியம் கொடைக்கானலில் ஒரு மணி நேரம் மிதமான மழை பெய்தது. சுற்றுலா பயணிகள் விடுதிகளில் முடங்கினர். மதியம் ஏரியில் படகு சவாரி நிறுத்தப்பட்டது. தற்போதைய மழை மலைத்தோட்ட பயிர்கள், காய்கறி பயிர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைந்தது.