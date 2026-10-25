விளை பொருட்களை ஒன்றிணைந்து சந்தைப்படுத்தலாம்

ADDED : அக் 01, 2026 01:44 AM
திண்டுக்கல்: 'இயற்கை சாகுபடி விவசாயிகள் வேளாண் விளை பொருட்களை ஒன்றிணைந்து சந்தைப்படுத்துவது அவசியம்' என இணை இயக்குநர் கோவிந்தராசு பேசினார்.
திண்டுக்கல் வேளாண் இணை இயக்குனர் அலுவலக அட்மா கூட்டரங்கில் மாவட்ட விதைச் சான்றளிப்பு உயிர்மச் சான்றளிப்புத் துறை சார்பில் இயற்கை வேளாண் விவசாயிகள் பதிவு குறித்த சிறப்பு முகாம், கலந்துரையாடல் நடந்தது. ஆய்வாளர் ஜெயபிரகாஷ் வரவேற்றார். வேளாண் இணை இயக்குநர் கோவிந்தராசு பேசுகையில், 'இயற்கை வேளாண் சாகுபடியில் சந்தைப்படுத்துதல் மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. போதிய விலையும் கிடைக்காமல் உள்ளது. அனைத்து இயற்கை விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து ஒரு குடையின் கீழ் வேளாண் விளை பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும்' என்றார்.பின்னர் திட்டம் குறித்து உதவி இயக்குநர் சின்னச்சாமி விளக்கி விவசாயிகளின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார். மாநில திட்டத் துணை இயக்குநர் காளிமுத்து, மத்தியத் திட்ட துணை இயக்குநர் ராஜேஸ்வரி, காந்தி கிராம பல்கலை வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் முதுநிலை விஞ்ஞானி செந்தில்குமார், துணை இயக்குநர் ரமேஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்) நாகேந்திரன், வேளாண் வணிகத்துறை துணை இயக்குநர் உமா, தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் காயத்திரி, மகத்துவ மையத்தின் துணை இயக்குனர் அன்பழகன், கொடைக்கானல் தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் சந்திரகவிதா ஆகியோர் இயற்கை வேளாண் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், பயன்கள், இடர்பாடுகள், விவசாயிகளின் பதிவின் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைத்தனர். விதைச்சான்றிதழ் அலுவலர் சின்னண்ணன் நன்றி தெரிவித்தார். 50 இயற்கை விவசாயிகள் பதிவு செய்து பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
காந்திகிராம வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற விவசாயிகள் வேளாண் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்களை காட்சிப்படுத்தினர்.