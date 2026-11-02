/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கோயில் விழா
ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM
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கள்ளிமந்தையம்: கொத்தயம் சக்தி விநாயகர், கருப்பணசாமி கோயிலில் 10ம் ஆண்டு தீர்த்தக்காவடி செலுத்தும் விழா நடந்தது.
நேற்று (நவ.,1) கணபதி ஹோமம், அன்னதானம் நடந்தது. இன்று (நவ.,2) காலை சக்தி விநாயகர், வில்வமரம் கருப்பணசாமி தெய்வங்களுக்கு திருமூர்த்தி மலையில் இருந்து கொண்டு வந்த புண்ணிய தீர்த்தம் ஊற்றப்பட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. பின்னர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.