தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் தொடரும் ‘அவகடா’ திருட்டு
தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் தொடரும் ‘அவகடா’ திருட்டு
UPDATED : நவ 20, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:34 PM
தாண்டிக்குடி: தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் ‘அவகடா’ காய்களை நுாதனமாக திருடும் நபர்களால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் விளைச்சல் காணும் ‘அவகடா’ துவக்கத்தில் காபிக்கு மத்தியில் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்யப்பட்டது. ‘வெண்ணெய் பழம்’ என அழைக்கப்படும் அவகடாவில் ஏராளமான நுண்ணுாட்டச் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. பேசியல் கிரீம், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட மதிப்புக் கூட்டிய பொருட்கள் தயாரிப்பால் இதற்கு நாடு முழுவதும் கிராக்கி உள்ளது.
பெங்களூரு, டெல்லி, சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. அண்டை மாநிலமான கேரளத்திற்கும் அதிக அளவில் அனுப்பப்படுகிறது. இதன் தேவை ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்க துவங்கியதால் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது. நடப்பாண்டில் சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால் விளைச்சல் வெகுவாக பாதித்ததால் கிலோ ரூ.150க்கு விற்றது. தற்போது ரூ.200 முதல் 250 வரை விலை போகிறது.
இரவில் கைவரிசை
விலை உயர்வை சாதகமாக்கிக் கொண்டு மர்மநபர்கள் அவகடா மரங்களில் உள்ள காய்களை நுாதனமாக திருடுகின்றனர். இம்மலை பகுதிகளில் ஏராளமான ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள அவகடா நாள்தோறும் டன் கணக்கில் மாயமாகி வருகிறது. சோலார் மின்வேலிகளை கையாள்வது உட்பட இதற்காக பிரத்யேகமாக பயிற்சி எடுத்துக் கொண்ட கும்பல் இரவு நேரங்களில் கைவரிசை காட்டுகின்றனர்.
தாண்டிக்குடி, மங்களம் கொம்பு, கொடலங்காடு, பண்ணைக்காடு, பூலத்துார், கும்பரையூர், மச்சூர், பெருமாள்மலை, அடுக்கம், ஆடலுார், பன்றிமலை உள்ளிட்ட கீழ்மழை பகுதிகளில் இவர்களின் கைவரிசை நீள்கிறது. சிண்டிகேட் அமைத்து திருடும் கும்பல்களிடம் அவகடா காய்களை வாங்க வியாபாரிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளனர். விலை குறைவாக வாங்கி மார்க்கெட்டிற்கு கொண்டு செல்லும் கும்பல் வாகனத்துடன் நடமாடுகின்றனர்.
விவசாயிகள் பாதிப்பு
காய்களை பறிக்க விவசாயிகள் தோட்டத்திற்கு செல்லும் போது ஏமாற்றம் அடையும் நிலை உள்ளது. இதுகுறித்து போலீசில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. ஒருபுறம் வனவிலங்கு நடமாட்டம், மறுபுறம் மர்ம கும்பலின் கைவரிசை என விவசாயிகள் பாதித்துள்ளனர்.
விலை உயர்வு கண்டுள்ள அவகடாவை திருடும் மர்ம கும்பலை கண்காணிக்க விவசாயிகள் தற்போது சி.சி.டி.வி., கேமராக்களை கூடுதல் பொருள் செலவில் மலைப்பகுதியில் நிறுவி வருகின்றனர். திருட்டில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.