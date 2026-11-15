இடைத்தேர்தலில் பொதுவேட்பாளர்என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை: திண்டுக்கல் சீனிவாசன் திட்டவட்டம்
இடைத்தேர்தலில் பொதுவேட்பாளர்என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை: திண்டுக்கல் சீனிவாசன் திட்டவட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:59 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:04 PM
திண்டுக்கல்: ''இடைத்தேர்தலில் பொது வேட்பாளர் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை'' என அ.தி.மு.க., பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில் நத்தம் ரோடு கட்சி அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அதில் பங்கேற்ற பின்னர் அக்கட்சியின் பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு எம்.எம்.ஏ., குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் எம்.பி.,க்கள் ஒருபுறம் கண்டனம் தெரிவிப்பதும், காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் ஆதரவாக பேசுவதுமாக உள்ள அக்கட்சியின் முரண்பாடான நிலைப்பாட்டை பார்த்து பொதுமக்கள் சிரிக்கின்றனர்.
தி.மு.க.,வுடன் நாங்கள் இணைந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவோம் என்பதெல்லாம் பொய்யான வதந்தி. கூட்டணி அமைப்பது குறித்து விரைவில் நல்ல முடிவு வெளியாகும்.
இடைத்தேர்தலில் பொது வேட்பாளர் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என பழனிசாமி தெளிவுப்படுத்தி உள்ளார். கட்சியினரும் அதே நிலைப்பாட்டில் தான் உள்ளனர். நுாலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பழனிசாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சட்டசபையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு அதன் மீது ஓட்டெடுப்பு நடைபெறும் போது தான் இவ்விவகாரத்தில் உள்ள முழுமையான உண்மை வெளிவரும் என்றார்.