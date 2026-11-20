கொடைக்கானலில் 300 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து மூன்று பேர் பலி: மூவர் பலி; 16 பேர் படுகாயம்
கொடைக்கானலில் 300 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து மூன்று பேர் பலி: மூவர் பலி; 16 பேர் படுகாயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 01:24 AM
ADDED : நவ 20, 2026 01:24 AM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் – பழனி சாலை சவரிக்காடு பகுதியில், 300 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில், மூவர் பலியாகினர்.
பழனி மதினா நகரைச் சேர்ந்தவர் முஜிபூர் ரஹ்மான். இவரது மகளின் திருமணம், கொடைக்கானலில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடந்தது. நேற்று மறுவீட்டிற்கு, மதினா நகரில் இருந்து 18 பேர், சுற்றுலா வேனில் கொடைக்கானலுக்கு சென்றனர்.
பின், கொடைக்கானல் – பழனி சாலை வழியாக இரவு ஊர் திரும்பினர். வேனை டிரைவர் சிலம்பரசன், 40, ஓட்டினார். சவரிக்காடு அருகே வந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், 300 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
இவ்விபத்தில், மதினா நகர் நிஜாமுதீன், 65, சேக் பரீத், 27, அப்பாஸ், 60, ஆகிய மூவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.
முஜிபூர் ரஹ்மானின் உறவினர்கள், டிரைவர் சிலம்பரசன் ஆகிய 16 பேர் மீட்கப்பட்டு, மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இரவு நேரம், தொலை தொடர்பு வசதி இல்லாத இடம் என்பதால், மீட்புப் பணிகளில் சிரமம் இருந்தது.