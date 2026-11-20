கொடைக்கானலில் 300 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து மூவர் பலி; 21 பேர் படுகாயம்
கொடைக்கானலில் 300 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து மூவர் பலி; 21 பேர் படுகாயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 11:30 PM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் – பழநி ரோடு சவரிக்காடு பகுதியில் 300 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் மூவர் பலியாகினர். 21 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
பழநி மதினா நகர் முஜிபூர் ரஹ்மான். இவரது மகளின் திருமணம் கொடைக்கானலில் 2 நாட்களுக்கு முன் நடந்தது. நேற்று மறுவீட்டிற்கு மதினா நகரை சேர்ந்த 24 பேர் வேனில் கொடைக்கானல் சென்றனர். கொடைக்கானல் – பழநி ரோடு வழியாக ஊருக்கு திரும்பினர். வேனை டிரைவர் சிலம்பரசன் 40, ஓட்டினார். சவரிக்காடு அருகே வந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் 300 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இவ்விபத்தில் மூவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். 21 படுகாயம் அடைந்தனர்.
கொடைக்கானல், பழநி போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் இணைந்து விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டனர். உடுமலைப்பேட்டையை சேர்ந்த தாஜித்மீரான் 25, அனீஸ்பாத்திமா 23, அஜ்மத்ஹான் 29, அசாரூதீன் 26, முஜிப்ரஹ்மான் 55, ஷாகிராபானு 45, யூசூப்ராஜா 14, தமிழ் அன்சாரி 29, சதாம்உசேன் 35, உடுமலைபேட்டை பிரவீன் 26, பயாஸ், ஷபீனா 42, நவாஸ்கான் 24, சுமையா 27, ஆகியோர் மீட்கப்பட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் பழநி அரசு மருத்துவமனை, தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மற்றவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடந்தது. இரவுநேரம், தொலை தொடர்பு வசதி இல்லாத இடம் என்பதால் மீட்புப்பணிகளில் சிரமம் இருந்தது.