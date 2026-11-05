லாரி டிரைவர்களிடம் பணம் பறிக்க முயன்ற மூவர் கைது

ADDED : நவ 02, 2026 05:09 PM
எரியோடு: எரியோடு இன்ஸ்பெக்டர் வினோதா, எஸ்.ஐ., ஜெய்கணேஷ் தலைமையில் போலீசார் நல்லமனார்கோட்டை மாரம்பாடி பிரிவு பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். நேற்று அதிகாலை அப்பகுதியில் நின்றிருந்த காரிலிருந்து இறங்கிய 4 பேர், வாள் கத்திகளை காட்டி லாரியை வழிமறித்து பணம் கேட்டு அச்சுறுத்தியதை கண்டறிந்தனர்.
அவர்களில் திண்டுக்கல் பொன்மாந்துரை சிவசூர்யா 24, என்.ஜி.ஓ., காலனி ஸ்டேனிஸ் 21, நாயக்கனுார் முத்துப்பாண்டி 33, ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். 2 வாள் கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. தப்பியோடிய ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் தனியே பயணிக்கும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் ஆயுதங்களுடன் சுற்றித்திரிவது, வாகனங்களை வழிமறிப்பது, மிரட்டுவது போன்ற செயல்களை அறிந்தால் உடனடியாக அருகிலுள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன் அல்லது அவசர உதவி எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்’ என்றனர்.