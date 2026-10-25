பண்டிகை காலம் நெருங்கி வருவதால் சீட்டு மோசடிகள் அதிகரிப்பு: விழிப்புணர்வுடன் இருக்க பொது மக்களுக்கு எச்சரிக்கை
பண்டிகை காலம் நெருங்கி வருவதால் சீட்டு மோசடிகள் அதிகரிப்பு: விழிப்புணர்வுடன் இருக்க பொது மக்களுக்கு எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 05, 2026 12:28 AM
ADDED : அக் 04, 2026 07:15 PM
நத்தம்: 'தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில், பண்டிகை சீட்டுகள் நடத்தி மோசடி செய்வது அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதுடன், சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றி பல ஆண்டுகளாக நடக்கும் சிட்பண்ட் நிறுவனங்களை தேர்வு செய்து முறையான பண சேமிப்பு முறையை பின்பற்ற வேண்டும்.' என, போலீசார், பொது மக்களுக்கு ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் கிராமங்கள் முதல் நகர்ப் புறங்கள் வரை தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை செலவினங்களுக்கான சீட்டுத் திட்டங்களில் சேர்ந்து ஏமாறுவதாக ஏராளமான புகார்கள் வருகிறது. குறிப்பாக பெண்கள் பொங்கல், தீபாவளி பண்டிகை நேரங்களில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு புது துணிமணிகள், நகைகள் எடுப்பது, பண்டிகை செலவுகளுக்கு என குறிப்பிட்ட தொகையை ஆண்டு முழுவதும் சேமித்து வைத்து அதை பண்டிகை நேரங்களில் பயன்படுத்துவது வழக்கம். அதேபோல் தொழில் செய்யும் நபர்களும் சிட் பண்ட் உள்ளிட்ட தனியார் நிறுவனங்களில் சேமிப்பு திட்டங்களில் பணத்தை சேமிக்கின்றனர்.
ஏமாற வேண்டாம்
இதை பயன்படுத்தி சிட்பண்ட், ஏலச்சீட்டு, தீபாவளி, பொங்கல் நகை சீட்டு, சேமிப்பு சீட்டு, ஜவுளி கடைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்கும் கடைகளும் புதிய புதிய சேமிப்பு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. இதில் பலர், எவ்விதமான பதிவுகளும் செய்யாமலும் வாங்கிய பணத்திற்கு ரசீதுகள் கொடுக்காமலும் வாய் மொழி உத்தரவாதங்களை கவர்ச்சியாக கொடுத்து, வாக்குறுதிகளை நிறை வேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.
இதுபோன்று போலி நபர்கள், நிறுவனங்களிடம் ஏமாறும் நபர்கள் போலீசில் புகார் கூட செய்ய முடியாத நிலையில் புலம்பி வருகின்றனர். மக்கள் தங்களது சேமிப்பை தொடங்கும் போது பதிவு செய்யாத தனிநபர் சிட் பண்ட்களை தவிர்க்க வேண்டும். வெளிப்படை தன்மையுடன் சட்ட விதி முறைகளைப் பின்பற்றும் நிறுவனங்களை தேர்வு செய்து விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது அவசியம்.
போலீசார் கூறுகையில், 'நீண்ட காலமாக நீடித்து இருக்கும் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட் பண்ட் நிறுவனங்களில் பணத்தை மக்கள் சேமிக்க வேண்டும். சேமிப்பு பழக்கம் நல்லது. குடும்பங்களின் பொருளாதார ஸ்திரதன்மை மேம்படக்கூடிய பழக்கமாகும். அதனால் பணத்தை சேமிக்கும் முன், விதிமுறைகளை பின்பற்றும் நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுத்து பணத்தை சேமிப்பது அவசியம்., என்றனர்.