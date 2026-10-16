தென்னையில் கரும்பூஞ்சான் நோய் தவிர்க்க ஆலோசனை

UPDATED : அக் 16, 2026 12:38 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:36 AM
குஜிலியம்பாறை: தென்னை மரங்களில் சுருள் வெள்ளை ஈக்களின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் குறித்து தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் முத்தரசு ஆலோசனைகள் வழங்கியுள்ளார்.
அவர் தெரிவித்துள்ளதாவது: குஜிலியம்பாறை வட்டாரத்தில் 730 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தென்னை பயிரிடப்பட்டு உள்ளது. தற்போது நிலவும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையால் தென்னையில் சுருள் வெள்ளை ஈக்கள் தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இலையின் அடிப்பாகத்தில் தென்படும் சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈக்கள் சாற்றை உறிஞ்சிவிட்டு தேன் போன்று வெளியேற்றும் கழிவின் மீது கரும்பூஞ்சான் வளரும். இவை இலையின் மேற்பரப்பில் படர்ந்து ஒளிச்சேர்க்கையை தடை செய்து மகசூல் குறையும் நிலை ஏற்படும்.
வெள்ளை ஈக்கள் பாதிப்பு தென்பட்டால் மஞ்சள் நிற பாலீத்தின் தாள்களால் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு புறமும் விளக்கெண்ணெய் தடவப்பட்ட மஞ்சள் நிற ஒட்டும் பொறிகளை ஏக்கருக்கு 8 வீதம் 6 அடி உயரத்தில் தொங்கவிட வேண்டும். மரங்களில் கீழ்மட்ட ஓலைகளின் உட்பகுதியில் படுமாறு விசை தெளிப்பான் கொண்டு மிக வேகமாக தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து ஈக்களின் பெருக்கத்தை குறைக்கலாம்.
வெள்ளை ஈக்களின் இளங்குஞ்சுகளை கட்டுப்படுத்தும் திறன் கொண்ட ஒட்டுண்ணி குளவி என்கார்சியா கூட்டுப்புழுவை தாக்கப்பட்ட ஓலைகளின் மீது 10 மரங்கள் இடைவெளியில் வைத்தும் கட்டுப்படுத்தலாம். எனவே தென்னை மரங்களில் சுருள் வெள்ளை ஈக்கள் தென்பட்டால் விவசாயிகள் தோட்டக்கலை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளாார்.