தென்னையில் கரும்பூஞ்சான் நோய் தாக்கம்: கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை
தென்னையில் கரும்பூஞ்சான் நோய் தாக்கம்: கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை
UPDATED : அக் 15, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 15, 2026 01:44 AM
குஜிலியம்பாறை: குஜிலியம்பாறை வட்டாரத்தில் 730 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தென்னை பயிரிடப்பட்டு உள்ளது. தற்போது நிலவும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையால் தென்னையில் சுருள் வெள்ளை ஈக்கள் பதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தென்னை மரங்களில் இலையின் அடிப்பாகத்தில் சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈக்கள் தென்படும். அதன் நீட்சியாக பூச்சிகள் தேன் போன்ற திரவத்தினை உறிஞ்சி வெளியேற்றுவதால், கரும்பூஞ்சான் நோய் இலையின் மேற்பரப்பில் படர்ந்து ஒளிச்சேர்க்கை தடை செய்து, மகசூல் குறையும் நிலை ஏற்படும்.
இவ்வாறு வெள்ளை ஈக்கள் பாதிப்புகள் தென்பட்டால் மஞ்சள் நிற பாலித்தின் தாள்களால் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு புறமும் விளக்கெண்ணெய் தடவப்பட்ட மஞ்சள் நிற ஒட்டும் பொறிகள், ஏக்கருக்கு 8 வீதம் 6 அடி உயரத்தில் தொங்க விடப்பட வேண்டும்.
மரங்களில் கீழ்மட்ட ஓலைகளின் உட்பகுதியில் படுமாறு விசை தெளிப்பான் கொண்டு மிக வேகமாக தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து தெளிப்பதன் மூலமாகவும் ஈக்களின் எண்ணிக்கை பெருக்கத்தை குறைக்கலாம்.
வெள்ளை ஈக்களின் இளங்குஞ்சுகளை கட்டுப்படுத்தும் திறன் கொண்ட ஒட்டுண்ணி குளவி என்கார்சியா கூட்டுப் புழுவினை தாக்கப்பட்ட ஓலைகளின் மீது 10 மரம் இடைவெளியில் வைத்தும் கட்டுப்படுத்தலாம்.
தென்னை மரங்களில் வெள்ளை ஈக்கள் தென்பட்டால் விவசாயிகள் தோட்டக்கலை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் முத்தரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.