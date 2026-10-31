நாளை டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ போட்டித்தேர்வு: 51 மையங்களில் 13,980 பேர் எழுத ஏற்பாடு
நாளை டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ போட்டித்தேர்வு: 51 மையங்களில் 13,980 பேர் எழுத ஏற்பாடு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 06:06 PM
திண்டுக்கல்: ‘டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ போட்டித்தேர்வுகள் நாளை (நவ.,1) நடக்கிறது. இத்தேர்வை மாவட்டத்தில் 51 தேர்வு மையங்களில் 13,980 தேர்வர்கள் எழுத முன் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது’ என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
டி.என்.பி.எஸ்.சி., நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு II (தொகுதி II மற்றும் IIA) பணிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு நாளை (நவ.,1) காலை திண்டுக்கல் கிழக்கு, திண்டுக்கல் மேற்கு, கொடைக்கானல், நிலக்கோட்டை, பழநி ஆகிய இடங்களில் 51 தேர்வு மையங்களில் நடக்க உள்ளது.
இத்தேர்வை மாவட்டத்தில் 13 ஆயிரத்து 980 தேர்வர்கள் எழுத உள்ளனர். இத்தேர்வை சுமூகமாகவும், எவ்வித இடையூறு இன்றியும் நடத்துவதற்கு அனைத்து முன்னேற்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன.
தேர்வைக் கண்காணிக்க சப் கலெக்டர் நிலையில் பறக்கும் படை அலுவலர்களும், தாசில்தார், துணை தாசில்தார் பணி நிலைகளில் நடமாடும் குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. தேர்வு மையங்களுக்கு சிறப்பு அரசு பஸ் வசதிகள், போலீஸ் பாதுகாப்பு, மருத்துவ வசதிகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
காலை 9:30 மணிக்கு தேர்வு துவங்கும். தேர்வு மையத்தில் வருகைப் பதிவானது காலை 8:30 மணிக்கு துவங்கும். தேர்வர்கள் காலை 9:00 மணி வரை மட்டுமே தேர்வு அறைக்குள் அனுமதிக்கப்படுவர். தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ள விதிமுறைகளை தேர்வர்கள் முறையான பின்பற்றி ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.