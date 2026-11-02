டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 தேர்வு 2,668 பேர் ‘ஆப்சென்ட்’
டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 தேர்வு 2,668 பேர் ‘ஆப்சென்ட்’
ADDED : நவ 01, 2026 05:30 PM
திண்டுக்கல்:
மாவட்டத்தில் 51 மையங்களில் இன்று (நவ.,1) குரூப் 2 தேர்வு நடந்தது. இதில் 11,265 பேர் தேர்வெழுதினர். 2,668 பேர் ‘ஆப்சென்ட்’ ஆகினர்.
அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள், டி.என்.பி.எஸ்.சி., போட்டித் தேர்வுகள் மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன. அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் குரூப் 2, 2ஏ, பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு இன்று நடந்தது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் குரூப் 2 தேர்வு 51 தேர்வு மையங்களில் நடந்தது. மொத்தம் 13,933 பேர் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தனர். இதில் இன்று நடந்த தேர்வை மொத்தம் 11 ஆயிரத்து 265 பேர் எழுதினர். 2,668 பேர் ‘ஆப்சென்ட்’ ஆகினர்.
திண்டுக்கல்லில் பண்ணை மெட்ரிக் பள்ளி, நஞ்சப்ப கவுண்டர் கல்லுாரித் தேர்வு மையங்களில் கலெக்டர் துர்கா நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். போக்குவரத்து, அவசரகால மருத்துவ உதவி, தடையில்லா மின்சாரம், சுகாதாரம், தீத்தடுப்பு குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்தார்.பாதுகாப்பான முறையில் தேர்வு நடந்திட ஒவ்வொரு தேர்வு மையத்திற்கும் போலீசார் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு இருந்தது. டி.ஆர்.ஓ., தலைமையில் ஒவ்வொரு மையத்திற்கும் வருவாய் ஆய்வாளர் நிலையில் கண்காணிப்புகுழு, பறக்கும்படை அமைக்கப்பட்டு தேர்வு மையங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டன.