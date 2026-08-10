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கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முடங்கிய  கழிப்பறை கட்டுமான பணி

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முடங்கிய  கழிப்பறை கட்டுமான பணி

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:25 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 AM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 03:25 PM ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 AM

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திண்டுக்கல்:திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முடங்கிய கழிப்பறை கட்டுமான பணியால் பொதுமக்கள், அரசு ஊழியர்கள் அவதிக்குள்ளாவது தொடர்கிறது.

திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தரைத்தளம், முதல்தளம், 2வது தளம் ஆகியவற்றில் ஊழியர்கள், பொதுமக்களுக்கான கழிப்பறைகள் உள்ளன. தளங்கள் வாரியாக இடதுபுறம், வலதுபுறம் என ஆண், பெண்கள் கழிப்பறைகள் உள்ளன.

கலெக்டர் அறை உள்ள முதல் தளம், பொதுப்பிரிவு இயங்கும் அதே தளத்தில் உள்ள கழிப்பறைகள் தவிர மீதியுள்ள கழிப்பறைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் உள்ளது.

முதல் தளத்தில் மக்கள் கணக்கெடுப்பு பிரிவுக்கு அருகில் உள்ள கழிப்பறை கட்டுமான பணிகளுக்கான தளவாடப்பொருட்கள் தேர்தலுக்கு முன் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கின. அதன்பின் பணிகள் முடங்கிவிட்டது.

இதனால் கழிப்பறை இன்றி கணக்கெடுப்பு பிரிவு அலுவலர்கள், வட்ட வழங்கல் துறையில் பணியாற்றும் பெண்கள், தினசரி கலெக்டரை சந்திக்க வரும் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

கழிப்பறை கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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